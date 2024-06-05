利嘉閣50指標屋苑上周錄105宗買賣　創7周新高、連續兩周逾百宗

利嘉閣50個指標屋苑上周（27/5至2/6）共錄得105宗買賣個案，較前周（20/5至26/5）的102宗增加3%，連續兩周錄得逾百宗兼創近7周新高。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤經早前一輪衝刺後，近期回氣，購買力在新盤小休期間回流二手市場，出現此消彼長情況。雖然美聯儲局未有減息的確實時間表，但二手買賣始終是最大的交投集中地。再加上近期經濟股市靠穩向好，而住屋需求仍然殷切，相信短期內50指標屋苑交投量仍可平穩上升，力守百宗水平之上。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。（資料圖片）

按地區劃分，上周港島和新界兩區指標屋苑的交投量雙雙回落，而九龍區按周增加。港島區8個指標屋苑上周共錄20宗交投，較前周的23宗減少13%，其中南豐新村及藍灣半島上周錄「零成交」。

新界區21個指標屋苑上周錄得38宗交投，較前周的42宗減少10%，其中銀湖‧天峰成交量由前周的3宗，減少67%至上周只有1宗。九龍區21個指標屋苑上周共錄得47宗成交，較前周的36宗增加27%，其中美孚新村交投量由前周的3宗，大增2.33倍至上周的10宗。

至於，在全港50個指標屋苑中，上周共有14個屋苑錄「零成交」，較前周的9個增加56%。

↓↓全港50指標屋苑二手成交量每周變化↓↓