美聯：買家憧憬撤辣入市　指標屋苑成交大增逾7成　創5周新高

新一份財政預算案公佈在即，市場憧憬樓市撤辣，部份買家偷步入市，二手交投低位回升。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑過去一周（2月19日至2月25日）合共錄50宗成交，較前一周（2月12日至2月18日）的29宗按周增加約72.4%，並創5星期新高。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若將35個屋苑按三區劃分，九龍區及港島區交投明顯上升，其中九龍區增加逾1.5倍，港島區則增加超過1.3倍。九龍區10個屋苑上周錄23宗成交，較前一周的9宗大增約155.6%。

當中美孚新邨、黃埔花園、海逸豪園及東港城齊增3宗，德福花園、麗港城及新都城同增1宗；區內只得又一居按周減少1宗之下，上周九龍區交投顯著大升。

每周35個屋苑成交量

港島區交投升1.3倍

港島區方面，區內8個屋苑上周錄7宗成交，由於前一周港島區只錄3宗，在「基數」低之下，港島區交投按周仍增約133.3%。其中杏花邨增加3宗，海怡半島及康怡花園各增1宗；區內只得太古城按周減少1宗之下，港島區上周交投反彈。

至於新界區17屋苑上周錄20宗成交，按周亦增加約17.6%。當中沙田第一城增加4宗，大埔中心增2宗，麗城花園、盈翠半島、駿景園及愉景灣同增1宗；即使嘉湖山莊減少4宗，灝景灣及花都廣場分別減2宗及1宗，仍無阻新界區上周交投向上。