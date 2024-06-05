台灣商人8200萬買跑馬地The Hampton豪宅　香港呢間中學佢成立？

名人入市個案增加，台灣商人楊棟妻子楊葛小琳新近以8,200萬元買入跑馬地The Hampton一伙中層單位。翻查資料指，楊棟為長居香港的台灣商人，同時樂善好施，曾經透過捐款成立樂善堂楊葛小琳中學。



成交資料指，跑馬地藍塘道45號The Hampton中層B室，新近以8,200萬元成交，單位實用面積為2,531平方呎，屬複式三房戶，成交呎價約32,398元。

34年前向樂善堂捐款 大圍學校取名楊葛小琳中學

據了解，新買家為楊葛小琳，料為台灣商人楊棟妻子或相關人士。資料顯示，位處於大圍樂善堂楊葛小琳中學由台灣商人楊棟伉儷捐款成立。該校於1990年九龍樂善堂慶祝成立110週年時，由楊棟妻子楊葛小琳移交支票予樂善堂主席張念平，並將中學命名為樂善堂楊葛小琳中學。

樂善堂楊葛小琳中學。（資料圖片）

10年樓價「歷久不衰」

The Hampton對上一次成交為2024年1月，該成交單位為7樓A室，成交價為1.6億元，單位實用面積為3,895平方呎，成交呎價為41,078元，惟該成交單面積、戶型與是次成交單位有所不同，故不能直接比較。

如抽取同類型單位作比較，對上同類型單位成交為2024年1月以8,000萬元成交的5樓B室，單位實用面積2,531平方呎，呎價31,608元。值得留意的是，十年前即2012年亦曾成交同類型單位，當時成交單位為2樓B室，成交價為8,400萬元，呎價33,188元，可以說是該豪宅十年樓價無升跌，另類「歷久不衰」。