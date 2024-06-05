沙士撈底｜長情業主03年入市　終1133萬沽藍灣半島、大賺逾七球

二手市場交投轉旺，藍灣半島有長情業主於2003年沙士期間撈底入市，持貨21年至今，終以1,133萬元沽出三房，最終帳面大賺逾七球離場。不過，是次單位造價仍較8個月前低層戶賣平95萬元。



利嘉閣地產分行聯席董事武秉強表示，是之成交為小西灣藍灣半島1座高層D室，單位實用面積739平方呎，屬三房套連工人房間隔，外望開揚海景。原業主最初以1,338萬元叫價放盤，經雙方議價後以1,133萬元沽出，呎價約15,332元。

造價較8月個月前低層戶賣平95萬元

至於，新買家為區內客，因鍾情單位間隔合用，可望海景，以及基座有巴士總站及商場，於睇樓後即與業主洽購。參考對上一宗同類成交為1座低層D室，實用面積相若，於去年10月以1,228萬元沽出。換言之，今次成交價較8月個月前低層戶賣平95萬元或7.7%。

據知，原業主在2003年以339.8萬元買入單位，持貨至今21年，是次轉手帳面賺逾793萬元，單位期內升值約2.3倍。武秉強補充，該屋苑現時有約150個放盤，兩房單位入場費由750萬元起。