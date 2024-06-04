資深投資者鄺惠邦9000萬沽金魚街地舖　13年帳蝕1500萬

舖位交投有所回升，惟市場仍以投資者出貨作主導。有著「金魚街」之稱的旺角通菜街，街內一個地舖新近以9,000萬元易手，原業主為資深投資者鄺惠邦，新買入為林姓內地投資者，舖位13年帳蝕1,500萬元。



上述成交舖位為通菜街143至145號地下連1樓，地舖面積約2,000平方呎，連閣樓800平方呎，新近以9,000萬成交，呎價近4.5萬元（不計閣樓）。據了解，原業主為資深投資者鄺惠邦，其於2011年以1.05億元買入舖位，持貨13年帳面蝕1,500萬元，舖位貶值14.29%。

長情租客08年租用至今 租金回報3.6厘

上述舖位屬「金魚街」頭段，人流旺盛。舖位目前由康年餐廳以月租27萬元租用，康年餐廳早於2008年已經租用舖位，由2008年至2013年間當時月租23萬元。及後，於2015年續約至2020年，租金水平達35萬元，同屬該舖最高租金水平。

2020年再次續約至2024年，惟當時市況不明朗，月租減至26萬元。最新租約為2024年2月續約至2028年，月租27萬元，以最新成交價計，料新買家可享租用回報3.6厘。

旺角通菜街143至145號地下連1樓舖，目前由康年餐廳以月租27萬元租用。

李根興︰市旺可賣1.5億 現時十分抵買

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，是次成交舖位為旺角金魚街頭段，近旺角道，人流極旺。租客已經租用舖位多年，以目前3.5厘租金回報來說，現時可算扺買。

再指，如在市旺時賣舖，此舖可以賣出1.5億元以上，惟目前部分投資者急需沽貨套現，故以上述成交價沽出。