屯門NOVO LAND基座商場今正式試業　出租率100%、今年營業額料2億

新地（0016）旗下屯門NOVO LAND基座商場NOVO WALK今日（7日）正式試業。新地代理租務副總經理孫雅茵表示，NOVO Walk現時出租率已達100%，呎租由80元至120元起，今年營業額料達2億元。



所有店舖已開幕 「每日一田」超市4000呎

孫雅茵又指，NOVO Walk佔地約48,000平方呎，提供約40個商舖，當中餐廳佔整體約4成。商場提供多元化店舖，服務區內市民，當中最大店舖包括與4,000平方呎「YATADAY每日一田」超市，商場內所有店舖已開幕 。

↓↓屯門基座商場NOVO WALK↓↓

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NOVOLAND 3B期鐵定下周二開價

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND總期數合共約4,500伙 ，現時已售出三分二單位。銷售部署方面，NOVOLAND 3B期下星期初「鐵定」出價單，隨後將開放示範單位予公眾參觀並開始收票，料短期內進行賣樓程序。

設769伙 戶型涵蓋開放式至四房

NOVOLAND 3B期戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由232至1,390平方呎。當中開放式佔28伙，實用面積由232至253平方呎；一房佔173伙，實用面積由292至472平方呎；兩房佔360伙，實用面積由400至472平方呎。

另外， 三房佔170伙，實用面積由512至908平方呎。另設有連平台及連天台特色戶，共佔38伙，實用面積由232至1,390平方呎。