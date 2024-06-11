恒地THE HADDON今晚首輪開賣63伙 暫收450票
撰文：蔡偉南
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恒地（0012）紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON，將於今日（11日）展開首輪銷售63伙，當中入場單位由481萬起，銷售單位折實平均呎價為18,368元。發展商指，截至昨日（10日）晚上7時半，暫收約450票。
首輪銷售的63伙單位，戶型涵蓋43伙一房、10伙兩房、5伙兩房連儲物室及5伙三房單位。實用面積由262至430平方呎，折實售價由481.22萬元至852.66萬元，最低折實呎價18,368元起；折實平均呎價為19,245元，另外設有5伙單位招標。
全盤453伙 首度不設開放式戶
項目全盤提供453伙單位，首度不設開放式戶。單位實用面積由223至430平方呎；當中一房單位佔351伙，實用面積約223至369平方呎；兩房單位提供62伙，實用面積由309至417平方呎；三房單位提供20伙，實用面積大約392至430平方呎。另設平台及頂層特色戶，實用面積255至642平方呎，共佔20伙。
↓↓THE HADDON 26樓J室示範單位↓↓
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