用家轉租為買　510萬買南豐新邨兩房　原業主持貨10年「賺咗住」

二手市場交投暢旺，鰂魚涌南豐新邨有業主以510萬元沽出兩房，持貨10年帳面升值3%。惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後，需實蝕離場，即十年間「賺咗住」。



美聯物業康怡花分行首席高級營業經理蔡玉峰表示，是次成交為鰂魚涌南豐新邨10座中層B室，實用面積約為391平方呎，屬兩房間隔，單位最初以535萬元放盤,，及後減至以515萬元。

經雙方輕微議價後以510萬元沽出，呎價約13,043元。至於，新買家為用家，因見見樓價合理，故決定「轉租為買」。

↓↓南豐新邨10座中層B室↓↓

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持貨10年 單位僅升3%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為489萬元，而恒生估價則為486萬元。即最新成交價較估價高出4.3%至4.9%。

至於，原業主於2014年8月以約494.68萬元入市自住，持貨至今10年，是次轉手帳面獲利約15.32萬元，單位期內帳面輕微升值約3%。惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後需實蝕離場。