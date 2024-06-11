NOVO LAND第3B期低價開盤　代理：料「一Q清枱」不成問題

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期今日（11日）公布首張價單，涉及154伙，折實平均呎價11,598元。是次開價水平均低於過去4期（第1A、1B期、2A、2B期）的首批折實均價約1.31萬至1.39萬元，回落約12%至17%。



陳永傑：發展商用價錢起動市場 料「一Q清枱」不成問題

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現在3B期定價低過未撤辣時，入場價低於300萬元，屬以往多期未見，同區以至全新大型樓盤亦罕見。是次發展商提供大折扣，訂價平絕市場，可見去貨決心相當大，用價錢起動市場，料可引用家及投資者入市。

項目已入伙單位呎租一般逾40元，樓價跌、租金升下，租金回報約4厘。相信3B期將錄得超額認購，首批單位「一Q清枱」不成問題，料發展商會盡快加推應市。

中原陳永傑：發展商用價錢起動市場，料「一Q清枱」不成問題。

布少明：料日後有加價加推空間

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目是次開價較項目過往期數有所折讓，故相信首批單位可錄理想銷情，首輪推售可即日沽清，往後項目存加價加推空間。

布少明表示，項目地理位置便利及入場門檻低，料將持續受到年輕客、用家及投資客追捧，預期90、00後買佔比可達7成，而投資佔比可達約3成，入伙後呎租將達40元水平，租金回報約4厘。