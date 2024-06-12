百分百蝕讓！屯門御半山一房6年慘輸三成　今年11宗二手全部蝕

二手樓市再錄得蝕讓，入伙約5年的屯門御半山，屋苑一伙一房戶以470萬元蝕沽。原業主持貨6年帳面蝕191萬元，單位期內貶值28.9%。



據資料顯示，涉及單位為屯門御半山1期1B座高層J室，實用面積379平方呎，屬一房間隔單位，連露台及工作平台。新買家透過個人名義以470萬元入市，成交呎價12,401元。

參考同屋苑上一宗成交，涉及單位御半山2期2B座中層B室，實用面積388平方呎，屬一房間隔。單位於於2024年5月底以445萬元沽出，轉手帳蝕183萬或29.2%離場。

屯門御半山1期1B座高層J室平面圖。（代理圖片）

原業主六年輸28.9%離場

值得留意的是，如連同樓花期間的按揭，原業主曾於2018年10月至2020年10月的兩年間，曾先後兩度將單位抵押於新地旗下忠誠財務有限公司進行借貸。

至於，原業主於2018年6月6日以661萬購入單位，持貨六年，是次轉手帳面蝕191萬，單位期內貶值28.9%。

今年11宗二手成交全部蝕住走 最傷蝕35%

此外，翻查屋苑今年成交紀錄，該屋苑今年錄得約11宗二手成交個案，全部均需要蝕讓，蝕幅介乎24%至35%。