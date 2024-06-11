大鴻輝放售荃灣工業中心一籃子物業　意向價8億、較1年前劈價27%

數年前轉型作發展商的大鴻輝興業持續抛售名下物業，當中荃灣工業中心一籃子物業最新以意向價8億元放售，較去年2月的叫價減價3億元，減幅近3成。



上述一籃子物業為荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心2至5樓全層，及22樓05及07室單位，單位面積由約2,388至22.2萬平方呎不等。當中2樓至5樓的全層單位每層樓面約54,425 平方呎，樓底約4.57米。而22樓05及07單位分別為2,542及2,388平方呎，景觀開揚，現有租客承租。此外，物業配備5個私家車位，2個貨車位及1個貨櫃車位。全部一籃子物業最新叫價8億元放售。

較1年前叫價下調近3成

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，是次放售樓面可視乎買家需要分層或打包購入。當中租用約16萬平方呎的大租客將於年內完約離場，適合買家自置作廠房或貨倉用途。

資料顯示，該批物業曾於去年2月推出市場放售，當時叫價11億元。即時隔一年後物業價格下調3億元，減價約27%。