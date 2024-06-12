業主不設睇樓唔急賣　新婚客拉鋸1個月　936萬買荃灣半新樓｜多圖

二手市場交投暢旺，有新婚上車客擲936萬元買荃灣海之戀．愛炫美一伙兩房戶。上手業主持貨7年，僅帳面賺43.7萬元離場，升幅不足5%。



中原地產首席分區營業經理丘漢偉表示，是次成交為荃灣海之戀．愛炫美3B座高層A室，實用面積530平方呎，屬兩房間隔，望前排海景，向東南。單位最初以1,000萬元叫價放盤，由於仍有租客居住，故業主不急賣亦不設睇樓。

單位有租客 業主不急賣「不設睇樓」

丘漢偉續指，由於單位景觀屬屋苑較優質，加上同類放盤罕有，吸引新婚上車客垂青洽購，經雙方議價一個月後，業主同意減價64萬元或6.4%，以936萬元沽出，呎價17,660元。

↓↓荃灣海之戀．愛炫美3B座高層A室↓↓

持貨七年僅升不足5%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為936萬元，而恒生估價則為891萬元，即最新成交價於估價範圍內成交。

據知，原業主則於2017年8月以892.3萬元一手買入，持貨7年，是次轉手帳面獲利43.7萬元，單位期內升值4.9%。