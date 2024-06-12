全港最細納米舊樓逆市反升！撻訂後218萬重售、一年升值15萬|多圖

近年納米盤蝕讓成風，即使為樓齡較新的屋苑仍錄得多宗大額蝕讓成交，單位樓價折讓超過3至5成。不過近日港島一伙迷你戶卻罕見地錄得短期獲利個案，單位位處堅尼地城怡景苑，實用面積只有119平方呎，最新成交價218萬元，呎價18,319元。原業主於去年入市現帳賺15萬元離場，樓價升值7%。



今年4月曾以230萬沽 其後遭撻訂

中原地產分行高級代理顔碩斌表示，該單位為怡景苑中層D室，實用面積119平方呎，開放式間隔。以獨立單位實用面積計，屬全港最細的間隔（不計劏房）之一。據悉，單位曾於今年4月以230萬元沽出，但其後遭撻訂。最新再獲新買家洽購，終成功以218萬元重售，較撻訂前成交價平12萬元約5%，折合呎價18,319元。

月租8800元 租金回報料4.8厘

代理指，單位早前有租戶以每月8,800元承租，不過租約已到期。若新買家以同樣價格租出，估計可享4.8厘租金回報。

↓↓怡景苑中層D室↓↓

客廳。（代理提供）

樓齡36年、1年轉手帳賺15萬

怡景苑為單幢式物業，全幢4層僅提供31伙單位，樓齡36年。資料顯示，對上一宗同類成交於去年3月促成，單位為3樓D室，面積間隔相同，成交價為263萬元，呎價22,101元。即是次成交價較1年前同類戶低出約17%。

去年4月買入價203萬

原業主為投資客，於2023年4月以203萬元購入單位，持貨1年多轉手帳面獲利15萬元，期内升值約7%。此外，由於樓價低於300萬元，是次交易僅需要繳稅100元。