屯門寶怡花園兩房386萬沽　有街坊睇中以下三點決定入市自用

二手市場續以蝕讓成交為主，屯門有街坊因見寶怡花園鄰近家人可方便日後互相照應，而且單位議幅擴大，終決定擲386萬元入市。不過，上手業主持有單位三年，貶值逾兩成離場。



買家睇中屋苑鄰近家人、單位議幅擴大、有企理裝修入市

祥益地產高級分行經理古文彬表示，是次成交為屯門寶怡花園1座低層B室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔。單位新近以386萬元沽出，呎價為9,301元。

至於，新買家為區內客，因見屋苑鄰近家人，可方便日後互相照應，加上原業主擴大議幅，及單位有企理裝修連部份傢電，終決定買入自住。

屯門寶怡花園。

單位三年貶值逾兩成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為377萬元，而恒生估價則為351萬元。即最新成交價較估價高出2.4%至10%。參考同類成交單位同屬1座低層B室，實用面積相同，於2023年5月以398.8萬元沽出，即是次成交價較逾一年前跌12.8萬元。

至於，原業主於2021年以約494萬買入，持貨至今3年，是次轉手帳面蝕讓約108萬元，單位期內貶值21.9%。