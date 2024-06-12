萊坊：樓價呈「鈍角型」料全年跌5%　料賣地收入僅130億

政府於2月底取消所有樓市辣招，惟外圍環境不明朗、市場購買力不足下，樓市復甦步伐不如理想。萊坊預計2024年樓價將最多下跌5%，惟租金有望上升5%；另外，該行預計今年政府賣地收入達100億至130億元。



萊坊王兆麒料新盤落成量創20年新高

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，2023年未售出住宅單位數量創歷史新高，預計今年新建私人住宅落成量將創20年來新高，料今年樓價將下跌最多5%。

受海外專才帶動住宅租賃需求，令住宅租賃市場表現強勁，萊坊預料今年一般住宅租金仍會上升5%至8%，而豪宅租金則上升3%至5%。另外，一手和二手交易預計將輕微上升3.8萬至5.3萬宗，其中新盤銷售佔35%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒

賣地收入料僅100億至130億元

萊坊相信香港下半年樓價走勢仍會反覆向下，但跌勢減弱，全年樓價呈「鈍角型」，預計貨尾量要再減少8,000伙至10,000伙後才有利樓價反彈。

至於，政府賣地收入方面，王兆麒指出今年出售的住宅地大多數為2023年的滾存用地，預計2024年政府賣地收入約100億元至130億元，而全年補地價金額約50億元至80億元。

本財年賣地收入預測330億

事實上，據早前賣地計劃已公佈，2024/25財政年度的賣地收入預測約330億元，反映萊坊預計數字低於政府預算。