曉柏峰加推50伙　185呎開放式最平299.8萬　周日先到先得賣28伙

撰文：柳英傑
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恒地（0012）旗下長沙灣曉柏峰昨日（12日）加推50伙應市，並同日落實本周日（16日）以先到先得形式賣樓，當中入場單位折實售價299.8萬元起。

新加推的4號價單，提供50伙單位，實用面積由185平方呎至499平方呎，價單定價333.2萬元至1,038.8萬元，價單呎價18,011元至21,562元，以最高10%折扣計，折實逾299.8萬元至934.9萬元，折實呎價16,210元至19,406元。

入場開放式戶僅185呎

入場單位為A座6樓A4室，實用面積185平方呎，折實售價299.8萬元，折實呎價16,210元。

項目同日落實於本周日（16日）以先到先得形式出售28伙單位，售樓廠設於美麗華廣場一期5樓，下午三時開售。

恒地（0012）旗下長沙灣曉柏峰模型
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