何文田瑜一．天海加推50伙　折實入場725.3萬起　全屬一房單位

華懋集團及港鐵公司（0066）合作發展的第IA期瑜一．天海今日（13日）上載新一張價單，提供50伙單位，全屬一房單位，入場單位由725.34萬元，呎價21,782元起。



價單第4號涉及50伙一房單位，實用面積介乎311至338平方呎。價單訂價由863.5萬至1,010.5萬元，價單呎價由25,931元至29,896元，扣除最高16%折扣後，折實售價由725.34萬元至848.82萬元，折實呎價由21,782元至25,113元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，有見於項目1房戶型幾近沽清，為滿足市場買家的熱切需求，故壓軸推出全盤最後50伙1房單位。另外，整個「瑜一」系列目前已累售458伙，套現逾79億元。