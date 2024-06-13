北角柏蔚山頂層戶1900萬沽　累劈900萬求售　5年貶值三成｜多圖

二手市場交投轉旺，惟續以蝕讓劈價為主。當中有北角柏蔚山有頂層特色戶放盤一年劈價900萬元，終以1,900萬元沽出，單位5年帳面貶值逾三成。



中原地產分行首席分區營業董事林志達表示，是次成交為北角柏蔚山3座頂層特色戶，實用面積906平方呎，屬三房套間隔，座向南，可望山景。單位去年6月以2,800萬元叫價放盤，新近以1,900萬元成交，呎價20,971元。

放盤一年累劈900萬

換言之，單位放盤一年累劈900萬元易手。據知，新買家為用家，見上址價格相宜，加上位置便利，遂拍板買入自用。

↓↓北角柏蔚山3座頂樓特色戶↓↓

放盤一年累劈900萬

原業主於2019年以2,896.8萬元購入單位自住，持貨5年，是次轉手單位帳面蝕讓996.8萬元，單位期內貶值34.4%。若連同稅項及雜項成本，料是次轉手需大幅蝕讓約1,148萬元，蝕幅逼近四成。

百分百蝕讓離場

如連同上述成交計，參考柏蔚山由今年初至今錄8宗二手買賣，全部帳面需要蝕讓離場，蝕幅由25%至34%不等，至於是次成交亦創柏蔚山今年最勁蝕讓記錄新高。