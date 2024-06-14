旭日屯門新盤黃金海灣·意嵐下周上樓書　採雙會所設計共45項設施

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐，今日（14日）講解會所詳情，項目設雙會所設計，分第一期「Club Uppland」及第二期，連園林合共約10萬平方呎，會所設施達45項，含八大主題。旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，項目最快於下周上載樓書，並根據市況公佈示範單位及價單。



雙會所於項目東、西 合共提供45項設施

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘形容，雙會所設計獨特，分別於項目的東、西兩邊，合共提供45項會所設施。第一期Club Uppland，位於項目東邊，以秋季森林為主題，設施包括24小時健身房、室內球場、多功能宴會廳、室外燒烤區及多媒體室等。

第二期位於項目西邊，因面迎青山灣海景而以湖畔烏托邦為主題，主軸為游泳池及玩樂空間，設施包括25米長泳池及桑拿空間，並特設兒童及寵物玩樂區。李炳餘指，項目雙會所兩期住戶均可共同使用。

↓↓黃金海灣·意嵐會所設施模擬圖↓↓

下周上樓書 視乎市況開價及示位

旭日國際集團辜錦波表示，黃金海灣·意嵐售樓說明書及示範單位的準備工作，已完成得七七八八，下星期將會上載樓書，其後項目將視乎市況部署公佈示範單位及首張價單。

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘（左）及旭日國際集團地產開發部銷售及市場 策劃經理辜錦波（右）公布黃金海岸最新部署。（資料圖片）

率先推第一期意嵐

位於屯門青山公路青山灣段18號的黃金海灣‧意嵐，為旭日國際發展的黃金海灣首期項目，項目由2座組成，合共692伙，戶型涵蓋開放式至3房，另設特色戶，主打1及2房，預計項目關鍵日期為2025年11月25日。