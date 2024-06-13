調查｜香港樓價連續14年全球最難負擔　不吃不喝16.7年才付清樓價

國際公共政策顧問機構Demographia公布2024年度國際住宅負擔能力（International Housing Affordability）報告，香港連續14年成為全球樓價最難負擔城市，不過去年香港樓價大幅下跌，負擔比率由2023年的18.8倍，下降至最新的16.7倍，意味市民要不吃不喝16.7年才能付清樓價。



據Demographia截至去年第三季數據，其中香港樓價與收入比率為16.7倍。值得留意，2021年第3季時，香港樓價與收入比率為23.2倍，反映過去兩年一直在縮短。至於全球其他樓價較難負擔的城市，澳洲悉尼排次席，為13.8倍，排第三為加拿大溫哥華為12.3倍。

國際住宅負擔能力（International Housing Affordability）報告研究全球94個都會之住宅價格中位數與收入中位數，並計算當地樓價與收入比率。數值愈大代表負擔愈大。

香港住宅業主比例僅51%

報告又提到，各個城市的Home Ownership（擁有住宅物業的業主比例），最高比例為新加坡，高達89%。愛爾蘭排名第二（70%），加拿大（67%），澳洲和美國（66%），新西蘭（65%），英國（63%）。至於香港的比例最低，僅僅只有51%。

香港負擔比率回落，報告解釋指是由於私樓格價下降和收入改善所致。 又指中央政府已明確要求香港提高房屋可負擔性，以及增加房屋面積。

私樓格價下降、收入改善令負擔比率回落

又指香港兩個主要項目可能會大幅增加香港的房屋供應，包括鄰近深圳的北部都會區，未來20年將新增90萬伙，其中有40%伙數將於2032年前完成；另一個項目則為大嶼山願景，將在香港國際機場附近的填海區增加超過20萬伙。該報告認為，大量房屋供應增加，可能會緩解香港高企的樓價。