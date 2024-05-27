玩具大王旗下｜旭日屯門黃金海灣獲批預售　第一期意嵐6月上樓書

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際今日（27日）宣布旗下屯門黃金海灣項目兩期已於上周獲批預售樓花同意書，預料率先推售第一期意嵐，最快於6月上載樓書及開放示範單位。



旭日辜錦波：第一期意嵐6月上樓書、開示位

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，項目兩期已於上周獲批預售樓花同意書，而第一期意嵐銷售準備亦處於最後階段，預料最快將於6月上載樓書及開放示範單位。而項目第二期則會視乎市況再推出。

黃金海灣分兩期發展 設有1,323伙

「黃金海灣」屬集團首個在港的大型樓盤，兩期項目共設有1,323伙，以分層單位為主，當中約有7成可望海景，其中第一期意嵐設兩座住宅大廈，第一期意嵐設692伙分層單位，戶型涵蓋開放式至三房，另設有特色單位，主打一至兩房。

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波（右）

初由內房佳兆業35億奪地 陷財困後37.7億轉手「玩具大王」蔡志明

翻查資料顯示，屯門青山公路住宅地由內房佳兆業（1638）於2020年以35億元撃敗15家財團奪得，屬該集團首次在港奪得官地。不過，由於佳兆業於2021年出現財困，便以37.7億元向「玩具大王」、旭日國際主席蔡志明出售相關地皮。