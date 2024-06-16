當年兩萬蚊入市　半世紀長情業主終三球半沽貨　升值165倍

二手市場再錄長情業主沽貨，筲箕灣逢源大廈一伙開放式單位，新近以350萬元沽出，原業主持貨56年，帳面大賺347萬元，單位升值逾165倍。



中原地產分行經理李嘉儀表示，成交單位為筲箕灣逢源大廈高層P室，屬開放式間隔，實用面積367平方呎。單位去年四月放盤，原業主開價450萬元，新買家為同區用家，見單位交通便利，計劃買入翻新後自用，議價後以350萬元買入，平均實用呎價9,537元。

去年四月放盤開價450萬

參考上一宗同類型單位成交，涉及單位為筲箕灣逢源大廈低層P室，屬開放式戶型，實用面積367平方呎，原業主持貨8年，於2023年以390萬元沽出，實用呎價10,627元，單位升值25%。

↓↓太古城天山閣7層F室↓↓

1968年買入價僅2.1萬 升值逾165倍

至於，原業主於1968年以2.1萬元購入單位，因年事已高，遂把單位賣出，持貨56年，沽出帳面大幅獲利347萬元，單位升值逾165倍。