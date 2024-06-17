周末新盤錄46宗　創撤辣後第三低　佐敦高臨單日沽11伙

周末天氣惡劣，市場交投氣氛冷清。過去兩日（16、17日）新盤錄得46宗成交，雖較上周的36宗上升27%，但仍創撤辣後第三低的紀錄。當中佐敦高臨於周六展開新一輪銷售，即日沽出11伙，套現近7,000萬元。



佐敦高臨周六銷售即日沽11伙

資本策略地產(0497)旗下佐敦高臨於周六推售27伙，即日沽出11伙，共套現近7,000萬元。資料顯示，該批單位以一房至兩房戶型為主，成交價由530.8萬至846.4萬元。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目新一輪銷售成績理想。項目自5月推出以來，至今售出135伙，佔已推出單位約84%，套現逾10億元，當中最高成交呎價逾3萬元。

資本策略地產旗下佐敦彌敦道高臨。

將軍澳海茵莊園周末沽8伙

九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園於周末合共沽出8伙，吸金3,951.4萬元。單位包括1伙開放式及7伙一房戶，實用面積215至288平方呎，成交價425.6萬至536.6萬元，呎價18,465元至19,800元。當中最高成交單位為2座30樓C7室，實用面積280平方呎，以536.6萬元成交，呎價19,164元。

發展商指，項目於年初至今共售出275伙，已套現逾14.4億元。

將軍澳海茵莊園。

長沙灣曉柏峰單日連沽5伙

恒地（0012）旗下長沙灣曉柏峰上周加推50伙後，於周日即連錄5宗成交，共套現逾2,666萬元。單位實用面積305至387平方呎，成交價558.9萬至723.3萬元，呎價18,325至18,691元。當中最高成交單位為A座20樓A6室，單位面積387平方呎，屬兩房間隔，最新以723.3萬元成交，呎價約18,691元。

長沙灣曉柏峰。

堅尼地城吉喆再錄3宗成交

由上海商業銀行附屬公司發展的堅尼地城新盤吉喆，於上周正式展開銷售後，周末再沽3伙。當中最高成交為20樓H室，實用面積252平方呎，開放式間，成交價501.2萬元，呎價約19,889元。另外2伙則為18樓20樓J室，實用面積均為211平方呎，售價分別413.8萬及419.9萬元，呎價約19,611及19,900元。

項目暫時累售47伙，套現近3.47億元。

堅尼地城新盤吉喆。

屯門NOVO LAND第3B期累收逾3,000票

另外，新地（0016）旗下的屯門NOVO LAND第3B期連日收票。市場消息指，截至周日，項目累收逾3,000票，以已推出的價單234伙計算，超額認購約11.8倍。資料顯示，該盤目前推出2張價單共234伙，佔全盤769伙約30.4%。