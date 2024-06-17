撤辣後短炒獲利　第一城兩房戶沽448萬　業主持貨短短三個月賺9%

2月底樓市全面撤辣後，藍籌屋苑沙田第一城錄得首宗短炒獲利個案。沙田第一城一伙兩房戶新近以448萬元沽出，原業主持貨三個月，終帳賺35.2萬元離場，單位升值約9%。



美聯區域聯席董事黃錦翰表示，成交單位為沙田第一城23座中層H室，實用面積約327平方呎，屬兩房間隔。原業主於本月7日叫價455萬元，一周內減價至448萬元沽出，實用呎價13,700元。黃錦翰補充，除該個案外，第一城暫未見短炒放盤單位。

↓↓沙田第一城23座中層H室↓↓

三個月短炒賺9%

據了解，原業主為投資客，今年二月底見樓市全面撤辣，即以412.8萬元入手單位作短炒，持貨僅三個月以448萬元轉手，對比銀行網上估價424萬元高約5%。是次轉手帳面獲利35.2萬元，單位升值約9%。翻查資料，沙田第一城本月內（截至17日）共錄得六宗獲利成交。