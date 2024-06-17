北角柏蔚山三房1780萬沽　六年輸29%　買家睇中呢兩點入市｜多圖

二手市場交投轉旺，惟續以蝕讓劈價為主。北角柏蔚山再有單位蝕讓離場，當中有三房套連工人套房單位以1,780萬元沽出，持貨近6年帳面貶值28.5%。至於新買家為用家，因睇中單位連簡潔裝修、屋苑擁10萬呎會所而決定入市。



中原地產分行首席分區營業董事林志達表示， 是次成交為北角柏蔚山3座中層G室，實用面積912平方呎，屬三房套連工人套房間隔，座向南，可望山景。單位最初以1,900萬元叫價放盤，放盤約3個月，最新以1,780萬元成交，呎價19,518元。

↓↓北角柏蔚山3座中層G室↓↓

買家睇中單位連簡潔裝修、擁10萬呎會所

至於，新買家為用家，因鍾情單位向南望山景連簡潔裝修，加上室內外10萬平方呎會所及室內室外泳池，決定買入單位自用。

據知，原業主於2018年以2,287萬元買入單位，持貨近6年，是次轉手帳面蝕讓507萬元，單位期內貶值28.5%。

百分百蝕讓離場

如連同上述成交計，參考柏蔚山由今年初至今至少錄9宗二手買賣，全部帳面需要蝕讓離場，蝕幅由25%至34%不等。至於蝕幅最勁一宗為柏蔚山頂層特色戶，單位6月以1,900萬元沽出，5年內帳面貶值逾三成。