羅守輝2200萬蝕沽灣仔乙廈、劈價逾4成　七年帳蝕228萬走

資深投資者羅守輝減價抛售持有物業。其名下灣仔凱利商業大廈全層單位最新以2,200萬元沽出，較早前劈價逾4成。羅守輝持貨7年帳面需蝕讓228萬元離場。



中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，上述物業為灣仔摩利臣山道70至74凱利商業大廈19樓全層，建築面積3,014平方呎，另連約300平方呎的空中花園，單位外望馬場景，景觀開揚。單位早前叫價3,800萬元放售，直至最新劈開至2,200萬元沽出，減幅高達42%，折合呎價7,299元。

7年帳蝕228萬

資料顯示，凱利商業大廈交投不多，對上一宗成交為12樓全層，建築面積約3,468平方呎，於今年3月以3,120萬易手，折合呎價約8,997元。即是次成交呎價較其低出約19%。不過除此之外，大廈於過去三年未有其他二手成交個案。

羅守輝於2022年以2,428萬元購入全層單位，持貨7年現轉售帳面虧損228萬元，物業期内貶值9.3%。