內企續擴充步伐　小米55萬月租銅鑼灣複式巨舖　怡和街百老匯撤走

內地企業在香港繼續擴充步伐，繼日前比亞迪電動車品牌「騰勢」租用灣仔萬呎巨舖後，內地手機品牌小米科技亦在香港再次擴充，進一步落戶港島核心商業區，月租55萬元進駐銅鑼灣複式巨舖，舖位前身為百老匯。



是次租賃成交為怡和街42至44號華人銀行東區大廈地下連1樓，舖位屬複式舖，地下建築面積約2,043平方呎，一樓約2,050平方呎。

據了解，舊租客為百老匯電器，該電器舖於2021年3月以月租45萬元承租上述舖位，惟早前租約完滿後撤走。舖位交吉至今，業主在百老匯撤走後，隨即以月租55萬元叫價放租，即獲多組準租客洽租，最終業主最後選擇一家著名的科技品牌公司承租。

銅鑼灣怡和街42至44號華人銀行東區大廈複式舖，由小米租用。

較3年前加價22%租出 惟較高峰期下跌69%

新租客為內地手機品牌小米科技，以月租55萬元租用舖位，呎租134元，即新租金較三年前租金加價22%再次租出。

該舖早年曾由花旗銀行2010年進駐，當時月租92萬元，於舖市高峰期加至140萬元，惟2019年約滿未續約，及後由優品360一直短租，直至2021年疫市期間由百老匯進駐。儘管最新錄加價承租，不過租金仍較高峰期下跌69%。