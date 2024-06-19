蓮香樓月租28萬中環重開　推手搖飲品「蓮香茶」　3年後或需遷離

香港飲食業淡靜，但逾百年歷史的粵式茶樓蓮香樓近期重開，以每月約28萬元重新租用中環威靈頓舊鋪位，平均呎租約33元。據悉，該舊式酒樓更於地下開設手搖飲品店「蓮香茶」，以傳統蓮香樓茶葉製作新式飲品，令品牌更為年輕化。



美聯工商舖表示，中環威靈頓街160至164號地舖及一樓舖位，建築面積分別各約3,580平方呎及4,833平方呎，合共8,413平方呎， 最新月租約28萬元，平均呎租約33元。

「百年老店」茶樓蓮香樓中環舊址。（蔡偉南攝）

月租28萬 增設手搖飲品「蓮香茶」

據了解，舖位舊租客為「百年老店」蓮香樓，受疫情影響於2022年8月結業，舖位丟空近兩年。而新租客為新翰有限公司，於今年4月斥近28萬元租用舊址重開蓮香樓，延續百年傳統。除茶樓以外，新翰亦計劃地下開設手搖飲品店「蓮香茶」，以傳統蓮香樓茶葉製作新式飲品，令品牌更為年輕化。

手搖飲品店「蓮香茶」，以傳統蓮香樓茶葉製作新式飲品。（資料圖片）

三年後將需遷離舊址

事實上，新租戶新翰有限公司與蓮香樓前經營者無關，據悉曾投資多個行業，包括夜店及汽車維修等，當中夜店業務成功上市。

值得留意的是，蓮香樓舊址即中環威靈頓街160至164號，其所在的曾昭灝大廈近年一直蘊釀重建，如今年1月向城規會申請重建，擬三年後發展一幢樓高30層的商住大廈，即代表蓮香樓於舊址的經營期限僅為三年，屆時需遷出該址。