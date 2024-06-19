旭日屯門黃金海灣·意嵐涉692伙　七成可望海景　最細平台戶182呎

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐，今日公佈樓書詳情，項目由兩座組成，合共提供692伙，實用面積由182至767平方呎，戶型涵蓋開放式至三房戶型，主打一房及兩房，預計項目關鍵日期為2025年11月25日。



意嵐提供692伙 由兩座住宅大廈組成

黃金海灣·意嵐提供692伙，當中由兩座住宅大廈組成，細分為第3座及第5A及第5B座。當中第3座標準樓層由一梯12伙。另第5A座標準樓層一梯13伙、第5B座標準樓層一梯7及12伙。

戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。

黃金海灣·意嵐提供692伙。

第3座標準樓層由一梯12伙。

有七成單位可望海景

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目地理靠海，賣點主打令住客兩分多鐘即到海，且設有七成單位能望海景，主要集中於向南單位。李炳餘形容項目單位多元化，相信符合不同買家需求。

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，將留意市況盡快月內開放示範單位及開價。又指是此項目戶型分開放式及星級開放式，兩者分別在於星級開放式戶型集中向北並設獨立空間給業主裝修改造。

左起：旭日國際李炳餘、旭日國際辜錦波。

最細連平台特色戶182呎

最細單位為第5A座5樓K室，以及第5B座7樓K室，實用面積為182平方呎，屬開放式間隔，分別連149平方呎，以及155平方呎平台。

最大單位為第5A座5至26樓C室，單位實用面積為767平方呎，屬三房套間隔。當中26樓C室屬三房連622平方呎天台，惟住戶需使用公家樓梯上落天台。

初由內房佳兆業35億奪地 陷財困後37.7億轉手「玩具大王」蔡志明

翻查資料顯示，屯門青山公路住宅地由內房佳兆業（1638）於2020年以35億元撃敗15家財團奪得，屬該集團首次在港奪得官地。不過，由於佳兆業於2021年出現財困，便以37.7億元向「玩具大王」、旭日國際主席蔡志明出售相關地皮。

至於，上述住宅項目將分為兩期發展合共1,323伙，其中第1期提供692伙、第2期提供631伙，預計落成日期同為2025年11月21日。