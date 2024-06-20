財經界名人追捧豪宅新盤　摩通高層6750萬入市何文田分層豪宅

豪宅新盤推售步伐加快，吸引財經界名人入市。當中何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS早前以6,750萬元沽出一伙三房大宅連車位，呎價達36,704元。據悉，新買家為投行摩根大通高層劉君博。



上述單位為ST. GEORGE'S MANSIONS 3座低層B室，實用面積1,839平方呎，三房雙套間隔，成交價6,750萬元，折合呎價約36,704元。資料顯示，新買家為摩根大通私人銀行亞洲董事總經理兼投資及協作部主管劉君博（LAU ULYSSES）。

何文田ST. GEORGE'S MANSIONS。

投行分析師6230萬入市中半山帝景園

另外，新地（0016）旗下正在拆售的中半山豪宅帝景園，新近亦獲財經界人士入市。涉及單位為3座高層B室，實用面積1,513平方呎，三房間隔。最終連車位以6,230萬元沽出，折合呎價約41,176元。據悉，新買家為投行高盛亞洲的分析師姜朗霆（KEUNG LONG TING RONALD)。