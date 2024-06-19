屯門NOVO LAND 3B期周六賣160伙 暫收逾4000票、超購24倍
撰文：柳英傑
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新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期落實本周六（22日）首輪銷售160伙單位，折實均價11,854元，入場費298.77萬元起。新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND截止昨天合共逾4000票，惟目前A組票數暫略高於B組。不過，料至周六首輪發售A、B兩組票數會很接近。
至於客源方面，投資者比例佔三成。按地區劃分，屯門佔四成，港島及九龍合共三成，並且約有近15%國內準買家。
周六賣160伙 入場費298.77萬
本周六（22日）首輪銷售160伙單位，涵蓋2開放式、39伙一房、95伙兩房、24伙三房，折實售價由298.77萬元至846萬元，折實呎價由11,102元至12,796元，折實均價11,854元，市值9.5億元。
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