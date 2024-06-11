周末3天新盤成交36宗　屯門飛揚撻訂後重售7伙、套現逾三千萬

過去周末（8日至10日）為端午節連假，發展商推盤步伐放緩，新盤市場共錄得36宗成交。當中屯門飛揚第1期於上周連錄23伙撻訂後，於周六（9日）成功重售7伙，共套現3,150萬元。



由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第1期於上周連錄23伙撻訂，單位總成交額近1.29億元，料眾買家遭殺訂逾1,212萬元。其後發展商於周六劈價11%至28%發售28伙單位，當中包括該23伙撻訂單位。最終項目成功於即日售出7伙，其中包括2伙特色戶，單位成交價由340.9萬至616.5萬元，共套現3,150萬元。

屯門飛揚。

啟德澐璟首間洋房3.4億沽 創啟德區新高

華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下的啟德澐璟，於周末錄得首宗洋房成交，單位為VILLA 2臨海大宅，實用面積4,636平方呎，屬四房四套間隔，設私人入口及升降機。單位於周六以3.4億元招標沽出，折合呎價73,339元。是次成交售價及呎價均創項目及啟德區新高。

發展商表示，項目開售至今已售出247伙單位，共套現逾100.3億元。

啟德澐璟。

屯門凱和山沽3伙

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路的住宅項目凱和山，於周末共售出3伙單位，成交價介乎459.9萬元至548.7萬元，共套現1,511.9萬元。當中最高成交單位為第3座8樓C室，實用面積478平方呎，兩房間隔，成交價548.7萬元，折合呎價11,479元。