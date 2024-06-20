綠表客「不睇樓」執平貨　130萬買入屯門山景邨銀主盤

近月政府嚴打公屋富戶，不過現居於公屋單位的住戶亦開始透過綠表資格買入二手公屋。其中有綠表客成功執平貨，以未補地價130萬元買入屯門山景邨一個銀主盤，成交呎價僅約2,731元。



祥益地產區域董事黃慶德表示，成交單位為山景邨2座景貴樓高層15室，實用面積476平方呎，日前獲區內首置客垂青。

該買家為綠表客，由於單位為銀主盤，造價較低，買家有感價格吸引，遂便決定在「不睇樓」的情況下以未補地價130萬元購入上址作自住之用，以實用面積計算，平均呎價為2,731元。

屯門山景邨。

年初同屋邨高層同類戶型作價170萬

翻查成交資料，山景邨6座景樂樓高層戶，實用面積381平方呎，在5月份以105萬元沽出，呎價約2,756元。

不過今年2月初，同屋邨5座景安樓高層戶，實用面積490平方呎，則以170萬元沽出，呎價約3,469元。