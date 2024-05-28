政府打擊濫用　刺激公屋富戶急入市　居二成交上月急增1.33倍

2024年4月份整體二手公營房屋登記（包括自由市場及第二市場）錄782宗，按月上升80.6%，創2023年3月1,044宗後近13個月新高。與房委會第二市場成交記錄作比對後，當中有414宗屬於第二市場買賣，佔比達52.9%，比例再度重上逾五成，創2023年6月後近10個月新高。



居屋方面，2024年4月份二手居屋買賣合約登記（包括自由市場及第二市場）錄666宗，按月上升85.0%，創2023年3月後近13個月新高。當中有338宗為第二市場買賣，比例錄50.8%，分別按月大幅飆升1.33倍及10.5個百分點。

居屋第二市場交投暢旺，推高第二市場比例重越五成水平，創2023年6月後近10個月新高。4月居二成交量升幅為各公營房屋類別中最大，兼跑赢同期二手私人住宅1.01倍的升幅。

公屋及綠置居方面，今年4月二手公屋及綠置居買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)共錄105宗，按月上升59.1%，創2023年3月後近13個月新高。當中有76宗為第二市場買賣，比例錄72.4%，分別按月上升46.2%及下跌6.4個百分點。

（夏家朗攝）

中原楊明儀︰政府嚴厲打擊濫用公屋 富戶被迫入市居屋單位

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，房屋署4月2日向約25萬公屋租戶派發資產申報表，期限將於5月底屆滿，暫時收回總數的27%，並有約300戶主動交回單位。政府嚴厲打擊濫用公屋，相信不少公屋富戶因置業需要將會轉為入市居屋單位，以提升生活質素。

再者，3月中房委會向4,500名白居二2023成功申請者發出批准信，料第二市場買賣將顯著急增。估計2024年全年整體二手公營房屋(居屋、公屋、綠置居及夾屋)買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)有望達6,500宗水平，將為2015年近10年以來第三高，只低於2021年8,512宗及2023年6,831宗。而2024年整體公營房屋第二市場比例有望企穩五成以上。