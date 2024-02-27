業主計劃「平賣平買」　終478萬沽德福花園兩房　11年僅升值6%

二手市場疲弱，九龍灣德福花園有業主因有意換樓決定「平賣平買」，新近以478萬元沽出，單位11年帳面僅升值6%。惟與同類低層單位比較，造價較三年前跌26%。



利嘉閣地產高級聯席董事莊雅琁表示，是次成交為九龍灣德福花園C座高層13室，實用面積約517平方呎，屬兩房間隔，外望開揚內園景。原業主本身有意換樓，計劃「平賣平買」，經議價後以478萬元沽出，呎價約9,246元，創屋苑近期新低。至於新買家為區內年輕上車客，因鍾情單位價錢吸引，間隔實用兼裝修企理，遂向業主洽購。

較同類低層單位三年前跌價26%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為513萬元，而恒生估價則為523萬元。即最新成交價較估價低出6.8%至8.6%。參考同類單位於2021年3月沽出，涉及為C座低層13室，實用面積相同，當時以648萬元成交，反映該類單位三年內跌價26%。

據悉，原業主於2013年以約451萬元購入，持貨至今11年，帳面獲利27萬元，單位期內貶值6%。莊雅琁補充，該屋苑現時有約140個放盤，最低入場費約400萬元起。