放盤不足一周　業主617萬速沽德福花園兩房　較兩年前賣平逾140萬

二手市場疲弱，有買家趁機爽快入市。九龍灣德福花園有中層兩房單位，放盤不足一周，即獲買家以616.8萬元買入。是次成交價較約兩年前低層同類賣平逾140萬。



美聯物業分行助理區域經理黃遠基表示，是次成交為德福花園I座中層14室，實用面積538平方呎，屬兩房間隔，望優質內園景，屬樓王。據悉，原業主最初以638萬元放盤，放盤不足一周即獲買家洽購，單位最終累減21.2萬元或以616.8萬元易手，呎價約11,465元。

較兩年前低層同類單位賣平逾140萬

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為648萬元，而恒生估價則為585萬元，即最新成交價於估價範圍內成交。參考同類成交為I座低層14室，位置較是次成交單位低3層、實用面積相同，於2021年底以759萬元沽，即是次成交為較約兩年前低層賣平逾140萬元。

至於，原業主於2009年4月以272萬元買入，持貨近15年，是次轉手帳面賺約344.8萬元，單位期內升值約1.27倍。