沙田第一城凶宅同層單位410萬沽　低市價四成

二手市場錄得特殊成交，沙田第一城一伙凶宅同層單位，放盤一年終劈價近兩球，以410萬元沽出，低市價四成，平均呎價9,091元。據悉，同層一單位於2008年曾發生燒炭自殺事件。



原業主劈價兩球

市場消息指，涉及單位為沙田第一城17座高層單位，屬三房間隔戶型，實用面積452平方呎。單位於去年6月放售，業主叫價約600萬元，放盤一年始未獲買家承接。業主新近劈價190萬元，終以410萬元沽出單位，三房戶賣兩房價格，實用呎價9,091元，創屋苑呎價新低。

至於，原業主於1997年12月以約260萬元購入上地址，持貨27年，帳賺150萬元離場，單位升值約58%。

藍籌屋苑沙田第一城。（資料圖片）

低市價四成沽出

參考屋苑對上一宗同類型成交為3座高層戶，面積間隔相同，於今年6月以680萬元成交，平均呎價15,078元，意味今次凶宅同層單位低市價四成。

據瞭解，同層事故單位於2008年，發生一家三口因欠債而燒炭自殺事件，該層單位無法進行網上物業估值。