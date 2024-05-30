沙田第一城兩房上車盤400萬沽　原業主持貨十年微賺10萬｜多圖

樓價走勢反復，早年買入的單位利潤空間逐漸收細。熱門上車屋苑沙田第一城新近有一伙兩房以400萬元沽出，呎價14,085元，屬市價水平。不過，原業主於10年前購入單位，帳面僅賺10萬元離場，升幅約2.6%。



利嘉閣地產高級區域董事郭建民表示，該單位為39座中層B室，實用面積284平方呎，屬兩房間隔，外望樓景。單位原於去年9月叫價450萬元放售，放盤大半年後終減至400萬元成交，呎價約14,085元，屬市價成交。

↓↓沙田第一城39座中層B室↓↓

持貨十年微賺10萬

據知，原業主於2014年以390萬元買入單位，持貨10年，至今轉手帳面輕微獲利約10萬元或2.6%。代理補充，5月至今沙田第一城錄約20宗買賣，屋苑現時有約240個放盤，入場費由390萬元起。