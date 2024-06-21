新盤戰報｜佳明頂層複式5005萬沽、呎價2.2萬　創區內成交價新高

一手市場錄零星大額成交，當中佳明（1271）旗下青衣明翹匯亦沽一伙頂層複式戶， 涉及為1座33樓及35樓B室，屬四房三套間隔，實用面積2,275平方呎，連536平方呎私人平台，成交價5,005萬元，成交呎價2.2萬元，創區內成交價新高。總計，項目現累售767伙，套現逾55.6億元。



佳明集團營業及市務總監馮倩平。

佳明馮倩平：招標推最後5伙頂層複式戶

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，目前最後5伙頂層複式戶，戶型涵蓋三房兩套至四房三套，實用面積1,829至2,728平方呎，另設特大私人平台，平台面積412至1,157平方呎，並將以招標形式發售。

青衣明翹匯。

瓏珀山招標沽3伙 吸金逾6118萬

新地（0016）旗下沙田豪宅項目瓏珀山第2期今日（21日）以招標形式售出3伙單位，吸金6118.16萬元。

是次3伙單位涉及為 Crown Tower 12樓A室、King Tower 2 17樓A室及King Tower 1 12樓B室， 屬三至四房間隔，實用面積943至1,502平方呎，成交價由1614.2萬元至2,665萬元，呎價由17,118元至17,743元。當中最貴一伙為Crown Tower 12樓A室，屬四房雙套間隔，實用面積1,502平方呎，成交金額2,665萬元，成交呎價17,743元。