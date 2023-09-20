屋宇署批出19份圖則　恒地西半山、跑馬地重建項目准建單幢樓

屋宇署7月共批出19份建築圖則，其中港島8份、九龍4份及新界7份。上述批出的圖則包括12項住宅及商住發展、1項工廠及工業發展，以及6項社區服務發展。其中，恒地（0012）旗下跑馬地活道，以及西半山羅便臣道項目，均獲批准興建單幢樓。



恒地跑馬地活道13至21號，於最新批出的建築圖則當中，獲批准可以興建樓高27層商住大樓，總樓面約8.6萬平方呎；另外，西半山羅便臣道88號重建項目，則獲批准可以興建樓高16層分層住宅，設兩層平台及低層地下，總樓面接近5萬平方呎。

而太古地產（1972）旗下太子道西452至464號舊樓重建項目，則獲批准興建23層高商住大樓。

恒地羅便臣道88號舊樓物業。

另外，屋宇署七月亦批出兩份圖則修訂。恒地古洞北換地項目由2017年的一幢30層高商住大樓，修訂為兩幢28層高商住大樓，另設三層平台及兩層地庫，總樓面達36.7萬平方呎，比舊方案增加8%面積。

文輝道地王輕微調整方案 總樓面不變

而九倉（0004）旗下的山頂文輝道2至8號，曾經在2021年11月獲批出圖則，擬建4幢11至12層高分層住宅，另設一層地庫，最新修訂方案有所調整，變成3幢12層高的分層住宅，以及1幢8層高分層住宅，另設4層平台及一層地庫，總樓面維持25.9萬平方呎不變。