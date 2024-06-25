恒地黃浩明：新盤市場貨尾多　料待減息後方有機會提振樓市

恒基地產（0012）將於巴黎奧運期間舉辦一系列活動以作推廣，集團今日（25日）舉行活動啟動禮。恒基地產執行董事黃浩明出席活動表示，樓市交投有所增加，惟貨尾量過多，購買力需重新累積，減息有機會提振樓市。另指，樓市環境不明朗，集團會繼續以「貨源輪轉」投地。



樓市不明朗、續「貨源輪轉」投地

黃浩明指出，在政府全面撤辣後，樓市交投明顯增加，惟目前市場貨尾量較多，一輪銷售後，相信購買力需重新累積，相信未來減息後，有機會提振樓市。

有關沙田小瀝源源順圍住宅地將於7月12日截標，黃浩明指出集團會研究會否投標，惟暫時未到截標時間，不便評論過多。另指，北都洪水橋原址換地方面，該集團有進一步申請，惟等待政府處理。他又指，目前市場環境仍然不明朗，集團會繼續以「貨源輪轉」方針投地。

恒地核心商場出租率達逾97%

至於零售商場市況方面，恒基地產集團租務（二）部總經理江寶欣表示，恒地核心商場出租率達逾97%。上半年零售市場仍存在挑戰，商場的續租情況良好。

以租戶類型區分，上半年新加入租戶大多為餐飲，惟受港人北上影響，大多為不同省份的特色菜為主，有別於以前的西餐、日餐為主。另透露集團目前跟兩間從未進駐香港的內地品牌正在洽商。

文化體育及旅遊局局⻑楊潤雄。

恒地旗下商場直播奧運重點賽事

恒地將舉辦一系列「Breaking New Ground。突破恒常界限」活動．以「Inspire、Engage、Play、Cheer」四大主題作推廣，包括聯同香港運動員為中學生舉行署期體育課程，及後邀請今屆巴黎奧運中國香港代表團部分成員及一眾精英運動員與學生見面，支持本地體育及香港運動員發展。

另外，集團將在旗下大型商場舉辦以運動為主題的推廣活動，每括直播奧運重點賽事、運動員相片展覽及分享會等。