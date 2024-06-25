移民回流客543萬買粉嶺兩房退休　業主損手111萬、創屋苑最大蝕讓

半新盤持續錄得蝕讓。粉嶺囍逸一伙兩房單位最新以543萬元沽出，呎價11,652元。原業主4年前買入帳面蝕讓111萬元離場，單位貶值17%，創屋苑最大蝕讓。



美聯物業聯席區域經理葉容生表示，該單位為囍逸2座中層A室，實用面積466平方呎，兩房間隔。單位早前叫價550萬元放盤，隨即獲新買家洽詢。據悉，新買家為90年代的移民港人，由於喜歡香港生活環境及認為適合退休便於近期回流。經多次睇樓後決定買入粉嶺比較新的屋苑，最終輕微議價以543萬元承接單位，折合呎價11,652元。

↓↓囍逸2座中層A室↓↓

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創屋苑歷年最大蝕讓金額紀錄

資料顯示，屋苑近年錄得4宗蝕讓成交，蝕幅介乎6%至25%。當中蝕幅最高個案為1座10樓D室，於去年6月以322萬元成交，帳面蝕讓108萬元。是次成交雖然未創屋苑最高蝕幅記錄，卻屬歷年最大蝕讓金額個案。

原業主於2020年8月以634萬元購入單位，持貨4年轉售帳面虧損111萬元，期内貶值17%。