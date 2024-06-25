葵興邨公屋兩房270萬沽　長情業主持貨22年、大賺兩球半｜多圖

二手市場交投暢旺，葵涌葵興邨有公屋業主新近以綠表價270萬元沽兩房，持貨22年轉手帳面大賺兩球半離場。



美聯物業分行營業經理 (銷售) 陳偉健表示，是次成交為葵涌葵興邨2座高層9室，實用面積428平方呎，屬兩房間隔，單位內櫳裝修企理，業主亦花心思各用兩種顏色分隔開客飯廳，單位新近以綠表價270萬元易手，呎價約6,308元。

↓↓葵涌葵興邨2座高層9室↓↓

長情業主22年前綠表價19.9萬入市 帳賺兩球半離場

至於，新買家為區內首置綠表客，為加快上樓故四出物色心水單位，因認為單位樓價吸引，加上原本亦居於同區，有感熟悉區內環境及周邊配套應有盡有，故決定入市。

據知，原業主於2002年6月以綠表價約19.9萬元購入單位，持貨至今22年，是次轉手帳面獲利約250.1萬元，單位期內升值逾12.5倍。