美聯：4月私宅落成量急跌55%　首四個月跌21.5%、創三年新低

綜合屋宇署資料顯示，四月份私人住宅落成量錄624伙，較三月1,381伙大幅急跌約54.8%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以今年首四個月合計，私人住宅單位落成量合共5,599個單位，比起去年同期7,136伙，按年下跌約21.5%，並創近三年同期新低。



據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，截至本月23日止，今年首四個月落成的5,599個單位中，約3,451個單位已售出，即售出率約61.6%。



近年首四個月私人住宅落成量。（美聯資料）

近八成私宅單位落成新界 售出率逾七成

新界區首四個月私宅單位落成量最多，錄4,158伙，約佔總落成量的74%。主要集中屯門區，如NOVO LAND 2A及2B錄1,658伙、凱和山錄693伙、飛揚第2期錄400伙；另外大埔白石角University Hill 2A及2B錄1,295伙，及元朗大旗嶺266號112伙亦相繼落成。據資料顯示，上述新界區項目已售出約2,782個單位，即該區售出率接近67%。

屯門NOVO LAND第2A期3座及5座。（黃祐樺攝）

九龍售出率逾五成 港島新盤均未發售

九龍區方面，今年首四個月共有1,255個私宅單位落成，當中規模較大的是剛於四月落成的利奧坊．壹隅錄614伙，另外延坪道9號錄332伙、皓日錄294伙、馬頭圍道56號錄14伙及林肯道7號錄1伙。上述九龍區項目已售出約669個單位，而該區售出率亦達53.3%。

至於，港島區共有四個私人住宅落成，惟規模不大，合共只有186個單位。由於港島區供應一向匱乏，因此四個項目均未發售。