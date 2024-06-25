西營盤尚逸加推31伙　折實均價20689元　入場一房535.9萬起

大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，今日（25日）加推第二張價單，共涉31伙，折實平均呎價為20,689元，入場一房折實價535.9萬元起。



2號新價單共提供31伙，當中一房單位佔23伙，兩房單位佔8伙，實用面積由268至389平方呎。單位定價由593萬至988.7萬元，呎價由21,022至25,419元。扣除最高9%折扣優惠後，折實價由535.9萬至899.8萬元，折實呎價由18,997至23,131元。

暫收426票、超額認購7.5倍

大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，是次價單的價格有根據單位的戶型、樓層及座向等因素而調整，新銷售安排將會儘快公佈。另外，截至昨晚（24日）八時，項目共錄得近426個認購登記，按首輪推售的50個單位計算，超額約7.5倍。