赤柱ONE STANLEY洋房1.46億雙破頂　買家料珠海房產開發公司董事

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY 於5月31日以招標沽出1伙洋房，成交價高達1.46億元為項目雙破頂個案。其中一位新買家姓郭，屬「珠海經濟特區恒盛房產開發有限公司」之董事，該公司負責經營單項房產開發及物業租賃等業務。



涉及單位為ONE STANLEY 27號洋房，實用面積3,304平方呎，屬四房套連儲物房、工作間、書房，另設連1,121平方呎前後花園，以及737平方呎天台，成交價逾1.46億元，呎價約4.42萬元，其造價呎價雙破頂。

赤柱ONE STANLEY。

新買家料為珠海房產開發公司董事

翻查資料顯示，該兩名買家姓陳及郭，其英文名屬拼音料為內地人士，是次入市以公司名義入市（卓萬有限公司）。其中一位郭姓買家屬「珠海經濟特區恒盛房產開發有限公司」之董事，而該公司亦負責經營單項房產開發及物業租賃等業務。

另值得留意的是，上述入市的公司的成立日期為4月16日，即於入市前一個半月才成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。

撤辣後入市、繳稅約1570萬

是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅620.66萬元，佔樓價約4.25%。不過若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及2,190.55萬元，反映撤辣後慳稅1,570萬元或72%。