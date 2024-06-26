One Soho兩日連錄兩宗租　一房月租1.7萬　吸引呢類人租樓｜多圖

差估署5月份私樓租金指數報189點，較4月的187.1點，按月上升約1.02%，連升三個月，創4年半新高。入伙約一年的旺角One Soho，近兩日連錄兩宗租賃成交，租客同樣為單身人士，新近各以1.4萬元及1.7萬元承租開放式及一房。



香港置業分行首席聯席董事謝啟源表示，是次租賃成交為One Soho高層B室， 實用面積約285平方呎，屬一房間隔，座向東望開場市景。業主最初以約1.8萬元放租，僅2小時即獲區內客洽詢，經議價後決定以1.7萬元租出，租約59.6元。

不足三百呎、呎租逼近60元

至於，新租客為單身人士，因鍾情項目近大型商場及港鐵站，故在沒有睇樓下決定承租。據知，業主於2024年4月以約629萬元購入上述單位，租金回報約3.24厘。

↓↓One Soho高層B室↓↓

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單身客1.4萬元租One Soho開放式

另外，香港置業分行營業經理周栢達表示，One Soho低層A室，實用面積約265平方呎、開放式戶亦以1.4萬元獲單身人士睇樓1次後承租，呎租約52.8元。業主最初以約1.6萬元放租，約1個月後獲洽詢，經議價後決定以1.4萬元承租，呎租約52.8元。

據知，業主於2024年4月以約559.06萬元購入上述單位，租金回報約3厘。