北角柏蔚山連環錄2伙蝕讓　新世界高層6年帳蝕近九球｜多圖

樓價從高位回落，樓齡較新的半新盤成蝕讓重災區，即使發展商高層亦難逃蝕讓命運。新世界（0017）執行董事黃少媚於近月先後售出2伙由集團發展的北角柏蔚山單位，2伙均需蝕讓離場，帳面共損失超過890萬元，若連同其他買賣成本料實蝕過千萬元。



中原地產分行首席分區營業董事林志達表示，上述單位分別為3座中層G室，實用面積912平方呎，屬三房套連工人套房間隔，座向南可望山景。單位最初以1,900萬元叫價放盤，放盤約3個月，最新以1,780萬元成交，呎價19,518元。

另一伙為3座低層H室，實用面積832平方呎，同樣為三房間隔，於今年3月以1,700萬元售出，折合呎價約20,433元。

↓↓北角柏蔚山3座中層G室↓↓

6年前一手買入、帳蝕近九球離場

資料顯示，黃少媚於2018年分別以2,287萬及2,088.7萬元一手購入上述2伙單位，當中後者以其母親名義持有。以成交價計算，2伙單位分別帳蝕507萬元及388.7萬元，蝕幅介乎19%至22%。即黃氏持貨6年，合共損失895.7萬元，若連同印花稅等買賣成本料實蝕過千萬元。

北角柏蔚山單位。

發展商當時提供員工現金回贈優惠

值得留意的是，根據成交記錄冊，兩伙單位在一手發展商賣出時，成交均顯示買方為賣方關連人士。而發展商當時為其提供了「僱員、親屬、朋友或商業伙伴現金回贈」，惟未有列明有關回贈之金額。

根據新世界網頁顯示，黃少媚於2015年10月加入該集團出任新世界中國副行政總裁，2020年2月擢升為新世界中國董事兼行政總裁，並於同年5月出任新世界發展執行董事。