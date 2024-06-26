馬泰陽晉升美聯集團行政總裁（住宅）　兼任美聯中國及港置CEO

美聯集團（1200） 今日（26日）宣佈，由即日起晉升馬泰陽為美聯集團行政總裁（住宅），直接向副主席黃靜怡匯報，專責集團中港澳三地住宅物業之銷售業務。亦同時兼任美聯物業中國部暨香港置業行政總裁。



馬泰陽自2007年加盟香港置業後，由西九龍區客戶經理晉身香港置業行政總裁後。其後被委任為美聯物業中國部行政總裁，並進入集團「中央事務委員會」，負責協調中港澳跨區域銷售。

馬泰陽獲晉升為美聯集團行政總裁（住宅）。

馬泰陽捲入合謀訂定佣金風波、2025年8月開審

值得留意的是，美聯物業、其管理層及香港置業去年被競爭事務委員會入稟控告涉嫌連同兩間地產代理公司合謀訂定佣金比率。

當中，八名被告依次為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司、美聯集團有限公司、美聯集團副主席黃靜怡、美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明、美聯物業董事李頌賢、美聯物業住宅部營運總監張子存、美聯旗下香港置業行政總裁馬泰陽。

及後美聯表示，他們比中原更早提出寛待處理卻未獲受理，故此提出司法覆核。案件將於2024年8月8日聆訊，至於競委會的案件，則排期於2025年8月開審。