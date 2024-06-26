美利樓餐廳結業　母企景樂拍賣半億資產食白果｜九龍蘭桂坊一姐

於赤柱美利樓内經營近20年的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）及「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」（Ocean Rock Seafood & Tapas）早前相繼結業，《香港01》早前報道其母公司景樂集團委託私人拍賣行推出約半億資產。該4伙物業在今日（26日）透過忠誠拍賣推出，以開價計總值約4,540萬元。最終4伙物業均未獲競投，全數遭收回。



忠誠拍賣行於本期推出共35間物業，當中包括屬於景樂集團旗下的4伙物業。該批物業分別為尖沙咀諾士佛臺12號耀邦大廈8樓B室、愉景灣頤峰菘山閣(第7座)2樓G室、銅鑼灣謝斐道414/424號中望商業中心23樓、柴灣安業街8號合明工廠大廈1樓C室。

拍賣會約30人出席 景樂4物業無人競投

其中尖沙咀及愉景灣的住宅單位分別開價350萬元及410萬元，灣仔及柴灣單位則開價2,590萬元及1,190萬元，以拍賣價計算，該批單位總值約4,540萬元。現場可見，本期拍賣會吸引約30人出席，惟最終該4伙物業均無人競投，其後遭全數收回。

↓↓愉景灣第五期頤峰第7座2樓G室↓↓

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景樂CEO周驪莉有「九龍蘭桂坊一姐」之稱

資料顯示，該批單位分別以「豪騰企業有限公司（HOOVER MARK ENTERPRISES LIMITED）」、「景樂控股有限公司（KING PARROT HOLDINGS LIMITED）」及「景樂集團有限公司（KING PARROT GROUP LIMITED）」等公司名義持有，而公司董事成員則包括景樂集團行政總裁周驪莉、該集團董事周家敏以及有關人士。

帝樂德國餐廳負責人周驪莉，亦為景樂集團行政總裁，享有「九龍蘭桂坊一姐」之稱。（梁鵬威攝）

周驪莉去年曾指留港消費人士減少

其中景樂集團行政總裁周驪莉為本地的企業家，由於該集團曾於2000年一年內在諾士佛臺開設4間店，因此享有「九龍蘭桂坊一姐」之稱。而在2023年10月份，本港舉行闊別五年的「香港美酒佳餚巡禮」，當時周驪莉坦言生意若要超過疫情前的水平起碼等到明年，因今年通關多了人到外國旅遊，留港消費的人減少。

旗下知名美利樓餐廳租約未到期、提早於4月結業

景樂集團於1992年創立，為本地連鎖餐飲集團，曾建立超過20個餐廳品牌，並開設超過30間主題餐廳，不過現時只餘下11間餐廳尚在營業。而旗下最知名的餐廳為位處赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）及「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」（Ocean Rock Seafood & Tapas），當中「帝樂」已開業約20年，兩間餐廳均於今年4月正式結業。

↓↓赤柱美利樓帝樂德國餐廳↓↓